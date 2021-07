Avatar: The Last Airbender, ecco la trama della serie live action Netflix!

Online è stata pubblicata online la sinossi ufficiale della serie live action Avatar: The Last Airbender, che inizialmente doveva essere realizzata dai creatori della serie originale Michael DiMartino e Bryan Konietzko, salvo poi smentire la collaborazione tra il colosso dello streaming e i due autori. Le riprese dovrebbero iniziare molto presto.

Secondo Hollywood North le riprese dovrebbero iniziare a breve. Nei mesi scorsi è stata annunciata anche una nuova serie web su Avatar: The Last Airbender.



Ecco la sinossi della serie, in attesa della conferma ufficiale di Netflix:"The Last Airbender si svolge in un mondo fantastico, dimora di umani, animali fantastici e spiriti soprannaturali. La civiltà umana è divisa in tre nazioni pre-industrializzate, le Tribù dell'Acqua, il Regno della Terra e i Nomadi dell'Aria, e una nazione industrializzata, la Nazione del Fuoco, in grado di fabbricare diversi vari tipi di macchine. All'interno della nazione, un ordine di uomini e donne chiamati 'Benders' hanno la capacità di manipolare il loro elemento nativo. Le arti di Piegamento combinano un certo stile di arti marziali e misticismo elementale. I tipi di Piegamenti sono Acqua, Terra, Fuoco e Aria. In ogni generazione una persona è in grado di piegare tutti e quattro gli elementi: questo è l'Avatar, lo spirito del pianeta manifestato in forma umana. Quando l'Avatar muore si reincarna in un bambino nativo non ancora nato nella nazione successiva del Ciclo Avatar, che mette in parallelo tre stagioni: inverno per l'acqua, primavera per la terra, estate per il fuoco e autunno per l'aria. Sebbene la leggenda sostenga che l'Avatar debba padroneggiare gli elementi in ordine, a partire dal loro elemento nativo, ciò a volte può essere compromesso quando la situazione lo richiede. Imparare a piegare l'elemento opposto al proprio elemento nativo è estremamente difficile perché le arti del Piegamento opposte si basano su stili e dottrine di combattimento opposti".



Ecco quando inizieranno le riprese di Avatar: The Last Airbender.