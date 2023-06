Avatar: The Last Airbender, trapelati tutti i titoli degli episodi della serie Netflix

Dopo l'anteprima di Avatar: The Last Airbender pubblicato nel corso del recente evento TUDUM, lo scorso fine settimana, sono stati rivelati tutti i titoli degli episodi che andranno a comporre la prima stagione di questo adattamento seriale targato Netflix della celebre serie d'animazione di Nickelodeon. La serie debutterà in streaming nel 2024.

Secondo Avatar News, sono stati confermati i presunti titoli degli otto episodi della prima stagione. Intitolato "L'ultimo dominatore dell'aria", il primo episodio introdurrà probabilmente il protagonista e dominatore dell'aria Avatar Aang. Alla prima puntata seguiranno gli episodi 2 e 3, intitolati rispettivamente "Warriors" e "Omashu". Gli episodi dal 4 al 7 saranno intitolati "Into the Dark", "Spirited Away", "Masks" e "The North", mentre il finale di stagione si concluderà con "Legends". Ogni episodio dovrebbe durare all'incirca un'ora.

Per quanto riguarda l'uscita di Avatar: The Last Airbender su Netflix, gli episodi dovrebbero debuttare nel corso del 2024, proprio come l'altro attesissimo adattamento di One Piece.

Il reboot in live-action vede Gordon Cormier nei panni dell'Avatar Aang, l'ultimo dominatore dell'aria sopravvissuto dopo che la Nazione del Fuoco ha spazzato via i Nomadi dell'Aria. Cormier è apparso in The Stand nel ruolo di Joe, che gli è valso l'attenzione del grande pubblico. Kiawentiio interpreta Katara, l'ultima dominatrice dell'acqua della sua tribù, che si unisce ad Aang per aiutarlo a imparare a controllare i tre elementi rimanenti. Kiawentiio è nota soprattutto per aver recitato in Chiamatemi Anna.

Ian Ousley interpreterà Sokka, il fratello maggiore non-bender di Katara. Ousley è apparso nella serie Tredici. Dallas Liu interpreterà Zuko, il Principe del Fuoco esiliato che insegue l'Avatar nella speranza che la sua cattura gli restituisca l'onore. Liu ha recitato nel film del MCU del 2021 Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.