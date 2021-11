Avatar: The Last Airbender, la trasformazione di Daniel Dae Kim: ecco la foto dal set!

Vi avevamo già parlato dell'ingresso di Daniel Dae Kim nel cast di Avatar The Last Airbender. L'attore ha recentemente ha postato una nuova foto dal dietro le quinte di Avatar: The Last Airbender che anticipa la sua trasformazione nel villain della serie live-action Netflix.

Nella foto che potete vedere nel post Instagram a fine articolo, Daniel Dae Kim è seduto in camerino e dietro di lui c'è una componente della troupe che sta sistemando sulla sua testa una pellicola trasparente.

E' stato già annunciato che nell'adattamento live-action della celebre serie animata, creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko per Nickelodeon, l'attore sudcoreano sarà il Signore del Fuoco Ozai, è molto probabile che l'attore potrebbe dover indossare una sorta di parrucca per trasformarsi a tutti gli effetti nel suo personaggio, che nella serie originale ha dei lunghi capelli lisci e il pizzetto.

Avatar: The Last Airbender racconta la storia di Aang, un giovane ragazzo che è l'ultima reincarnazione del potente Avatar. In quanto Avatar, Aang è in grado di padroneggiare i 4 elementi principali: aria, acqua, fuoco e terra. Il Signore del Fuoco Ozai è il suo antagonista principale: per lui Aang è solo un ostacolo nella conquista del mondo.

La prima stagione del live-action di Avatar: The Last Airbender sarà composta da 10 episodi, di cui Netflix non ha ancora confermato la data di uscita. Di recente, abbiamo provato a ipotizzare quando uscirà Avatar The Last Airbender.