Avatar: The Last Airbender, altre tre new entry nel cast del live-action Netflix!

Continua a crescere il cast dell'adattamento live-action di Avatar: The Last Airbender: dopo gli annunci dei mesi scorsi, ecco altre tre nuove aggiunte al cast della serie Netflix, mentre proseguono le riprese sul set di Avatar: The Last Airbender.

La scorsa estate erano stati annunciati i nomi dei quattro giovani protagonisti di Avatar: The Last Airbender, Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu, che saranno rispettivamente Aang, Katara, Sokka e Zuko. Lo showrunner Albert Kim ha premesso fin da subito che l'obiettivo è quello di rispettare la storia originale: "Durante questo processo la nostra parola d'ordine è stata: autenticità".

A loro si sono aggiunti in seguito svariati attori, tra cui Daniel Dae Kim che sarà Lord Ozai e Paul Sun-Hyung Lee nei panni di zio Iroh. Ma sapevamo che non poteva essere finita qui: infatti, un recente post su Instagram dell'attore Gordon Cormier aveva sollevato i sospetti su possibili ulteriori annunci del cast di ATLA, rendendo pubbliche alcune foto nelle quali aveva tagliato uno o più soggetti al suo fianco perché "non ancora annunciati".

Nelle scorse ore il profilo Twitter Avatar News ha rivelato i nomi dei nuovi attori entrati a far parte del cast del live-action: si tratta di Arden Cho (Teen Wolf), Momona Tamada (Il Club delle Babysitter) e Simon Chin (Sonic 2 - Il film), i cui personaggi non sono ancora stati resi noti.

La prima stagione di Avatar: The Last Airbender sarà composta da 8 episodi lunghi circa un'ora, con un budget che secondo alcuni rumour si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di dollari a puntata. Netflix non ha ancora reso noto quando debutterà la serie live-action, ma l'ipotesi più plausibile sembra quella del periodo che va dalla fine del 2022 ai primi mesi del 2023.