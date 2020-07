Avatar: The Last Airbender, ecco gli ultimi aggiornamenti della serie live action

Mentre i fan della serie animata sono impegnati a scrivere il musical di Avatar: The Last Airbender, scopriamo quali sono gli ultimi aggiornamenti riguardo l'attesa versione in live action dell'opera di Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko.

Sono ormai passati diversi mesi dall'annuncio di Netflix, che ha sorpreso tutti gli appassionati rivelando di essere al lavoro su una nuova trasposizione della storia di Aang e degli altri. Dopo il flop del film diretto da M. Night Shyamalan, i dubbi nei confronti di questa operazione erano numerosi in tutto il fandom, ma proprio per evitare gli errori fatti nella pellicola, il colosso dello streaming ha deciso di affidare la serie ai due creatori del cartone.

Non abbiamo ancora avuto notizie ufficiali riguardo al cast, tranne per l'aggiunta di due nuovi comprimari e per le rassicurazioni che l'etnia dei protagonisti non verrà stravolta, evitando così uno degli errori della pellicola. L'opera è ancora in fase di pre produzione, vuol dire quindi che gli autori sono attualmente impegnati a scrivere la sceneggiatura e a cercare i volti giusti per il cast, a cui pare si sia aggiunto anche Dante Brasco, voce di Zuko nella versione originale, che avrà un ruolo non ancora rivelato.

Le musiche saranno di nuovo composte da Jeremy Zuckerman, autore della colonna sonora del cartone, mentre il concept designer è Jan Chol Lee. Chiudiamo la notizia segnalandovi questa edizione speciale di Avatar: The Last Airbender fatta per i 15 anni dello show.