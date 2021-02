Avatar: The Last Airbender, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla serie live-action

La serie d'animazione Avatar: The Last Airbender presto compirà 20 anni, ma il suo successo sembra inesauribile e i fan non vedono l'ora di scoprire come sarà il live-action che attualmente è in produzione su Netflix.

La piattaforma streaming voleva riconfermare i creatori originali Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko ma, dopo alcuni scontri interni, i due hanno deciso di abbandonare i lavori per il live-action e sembra che finalmente Netflix abbia trovato un nuovo showrunner. Sebbene la notizia non sia stata ancora confermata, pare che Albert Kim, i cui crediti includono serie come Leverage, Nikita, Sleepy Hollow, sia stato coinvolto nel progetto.

"Abbiamo totale rispetto e ammirazione per Michael e Bryan e per la storia che hanno creato nella serie animata Avatar" aveva detto lo scorso anno un portavoce di Netflix. "Anche se hanno scelto di lasciare il progetto live-action, siamo fiduciosi nel team creativo e nel loro adattamento".

Certo con tutti questi cambiamenti in corso d'opera, sembra ormai chiaro che la lavorazione del live-action di Avatar: The Last Airbender proseguirà a rilento e che quindi bisognerà pazienterà ancora un bel po' prima di poter vedere la serie su Netflix. Sicuramente il nuovo showrunner fornirà il proprio apporto alla narrazione e si spera che possa ottenere lo stesso successo della serie animata.