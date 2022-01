Avatar: The Last Airbender, ci sarà anche l'Uomo dei Cavoli? Risponde il doppiatore!

Qualche mese fa è stato annunciato l'ennesimo live action: Avatar L'ultimo Dominatore dell'Aria. Da allora è stato un susseguirsi di annunci di aggiunte al cast della serie Netflix. Adesso l'interprete di Cabbage Man si è detto disposto a tornare nel ruolo.

Stiamo parlando di James Sie, che per chi non lo ricordasse ha interpretato questo personaggio ricorrente che era un mercante di cavoli molto legato alla sua merce. Quando Aang e la banda avevano finito per distruggere il suo carro pieno di cavoli, non era stato molto facile per lui. "Non ho mai investito troppo nella sua storia passata perché non pensavo che sarebbe tornato" ha detto Sie sul personaggio, che inizialmente doveva fare semplicemente qualche piccola apparizione, ma che poi è tornato proprio perché molto apprezzato dal pubblico.

"Sapevo solo che era profondamente attaccato, in qualche modo strano ai suoi prodotti. Questo era l'elemento guida, l'amore per i suoi cavoli. La sua vita era fatta per i cavoli. Andrea era così bravo come regista vocale, così preciso su quello che voleva sentire. Per il mercante di cavoli, giocava con un certo livello di angoscia." E sembra che queste indicazioni abbiano dato l'effetto sperato, anzi, ancora di più, perché hanno fatto affezionare il pubblico all'Uomo dei Cavoli.

Ovviamente alla domanda su un ipotetico ritorno, Sie si è detto assolutamente entusiasta della prospettiva. "Certo, ora ho più l'età rispetto ai tempi per interpretare il mercante di cavoli. Farò crescere quella barbetta se avranno bisogno di me. E siccome il mio viso è piuttosto espressivo, sono perfetto per una versione live-action di uno show animato. Sono pronto."