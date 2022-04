Avatar: The Last Airbender, per Yvonne Chapman l'adattamento Netflix sarà 'fenomenale'!

Le riprese dell'adattamento live-action di Avatar: The Last Airbender per Netflix procedono spedite sul set di Vancouver, come dimostrano le primissime foto dal set di Avatar: The Last Airbender che sono state diffuse ieri. Mentre lo show prende forma, un'attrice rivela: "Sarà fenomenale"!

Infatti, una tra le più recenti new entry del cast di Avatar, Yvonne Chapman, avrebbe dichiarato in un'intervista che, secondo lei, i fan della serie animata originale saranno soddisfatti dal prodotto finale: "Non posso dire molto su questo progetto" ha dichiarato l'attrice, "ma in base a ciò che ho visto e alla mia esperienza sul set, posso dire che i fan di Avatar: The Last Airbender non saranno delusi dalla serie live-action. E' fenomenale".

L'attrice ha parlato anche del ruolo della leggendaria guerriera Kyoshi, che ha accettato con entusiasmo di interpretare, e ha rivelato di aver letto i romanzi scritti da F.C. Yee e il co-creatore della serie Michael Dante DiMartino per prepararsi a entrare nei panni di una delle incarnazioni passate di Aang: "La sua storia e ma in generale tutto ciò che riguarda il personaggio è scritto meravigliosamente e in maniera accurata. Kyoshi ha una delle storie più affascinanti che abbia mai letto, quindi sento indubbiamente la pressione di essere in grado di portarla sullo schermo, sperando che i fan rispondano in modo positivo".

"Per fortuna non ci sono solo io in prima linea" ha aggiunto Chapman. "C'è un team di persone che vogliono davvero fare bene il proprio lavoro e speriamo di averlo fatto. Credo che ci siamo riusciti".

Sono ancora poche le informazioni riguardanti la trama e i personaggi di Avatar: The Last Airbender, ma sappiamo che la prima stagione sarà composta da 8 episodi, ognuno della durata di circa un'ora, e avrà un budget simile a quello di The Mandalorian.