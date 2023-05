Avatar: The Last Airbender, Yvonne Chapman ai fan: 'Con Netflix è in buone mani'

Dopo le recenti indiscrezioni sulla data d'uscita di Avatar: The Last Airbender, non abbiamo più avuto molte notizie circa l'adattamento in live-action del celebre anime. Tuttavia, pare che la fiducia attorno al progetto sia piuttosto alta, date anche le ultime dichiarazioni di Yvonne Chapman che ha assicurato tutti che è tutto in buone mani.

Yvonne Chapman, che interpreterà l'Avatar Kyoshi nella serie live-action, ha fornito ai fan alcune nuove informazioni sull'amato personaggio e sul suo ruolo.

Come riportato da Avatar News, Chapman ha concesso un'intervista a Cliche Magazine, dove ha parlato del suo ruolo nella prossima avventura che si ispira alla celebre serie anime fantasy/wuxia. L'attrice ha tenuto a sottolineare che la serie è ancora in fase di lavorazione, ma ha anche elogiato ciò che ha visto finora. "Sono davvero curiosa di vedere come sarà. Come tutti gli altri, anch'io sono un po' all'oscuro", ha detto. "Ma non vedo l'ora di vederlo! Il team è fantastico. Gordon Cormier, che interpreta Aang, è così bello e così talentuoso". A proposito, avete visto Cormier nei panni di Aang nelle foto dal set?

Sia Avatar: The Last Airbender che la sua serie sequel The Legend of Korra, la prima serie americana mainstream per bambini con un protagonista LGBT+, sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni, grazie ai rewatch della serie da parte dei suoi fan originali. "Gli showrunner e i creatori hanno una tale passione per la storia", dice Chapman. "Sono stati tutti fan della serie da piccoli, quindi c'è un grande rispetto per il materiale di partenza, e hanno tenuto conto del fatto che il pubblico che guarderà la serie è cresciuto con essa. Penso che sarà davvero fantastico e non vedo l'ora di vederlo".

I fan possono essere certi che l'adattamento tratterà Kyoshi con quell'aura mitica e saggia che emergeva dalla serie originale. "A volte ha una prospettiva diversa dagli altri Avatar", spiega Chapman. "È una persona molto agguerrita e sarà in grado di guidare Aang in ciò che deve essere fatto nelle sue circostanze. Kyoshi sarà in grado di dare ad Aang i consigli che ha bisogno di sentire nel momento in cui ne ha bisogno". Le sue parole sono in linea con la rappresentazione di Kyoshi nella serie animata: potente, esperta e disposta a fare ciò che è necessario.