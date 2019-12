Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria, nel 2020 le riprese della serie live-action Netflix

Dopo la recente comparsa della scheda di scheda di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria su Netflix, ecco arrivare anche le prime informazioni sulla produzione della serie live-action.

Secondo quanto rivelato dall'attrice Jessie Flower - doppiatrice originale di Toph nella serie animata- durante il podcast 'Word Crafts Chitchat (via Comicbook.com), infatti, Netflix ha in programma di iniziare le riprese dello show a febbraio 2020, ovvero tra poco più di un mese.

Nella scheda presente su Netflix, che riporta il titolo originale 'Avatar The Last Airbender', è inoltre apparsa una sinossi ufficiale che recita: "Un tempo queste quattro nazioni andavano d'accordo, poi tutto è cambiato. I creatori della serie animata originale producono la versione live-action della storia di Aang."

A realizzare lo show per il colosso dello streaming ci penseranno infatti Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, i creatori della serie animata conosciuta in Italia come 'Avatar - La leggenda di Aang' che da qualche settimana è disponibile su Netflix.

L'ultimo dominatore dell'aria verrà prodotta anche Dan Lin, produttore che solo quest'anno ha collaborato a pellicole come Aladdin, IT - Capitolo 2, Godzilla: King of the Monsters, I Due Papi e The Lego Movie 2. Cosa vi aspettate da questo progetto? Diteci la vostra nell'area dedicata ai commenti.