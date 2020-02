Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria festeggia i 15 anni con un'edizione speciale

Il 21 febbraio 2005 Nickelodeon mandò in onda il primo episodio di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria, conosciuta in Italia anche come Avatar: La leggenda di Aang. Così, in vista dei 15 anni dalla creazione della serie animata, verrà pubblicato un cofanetto Blu-ray che farà la felicità dei fan più accaniti.

Questa edizione commemorativa, in versione limitata, è composta da tre Steelbook disegnate dall'artista Caleb Thomas e dedicate al protagonista Aang, il quale mostra le sue abilità nel controllare gli elementi acqua, terra e fuoco. Sul retro, invece, sono raffigurati Katara e Toph.



Oltre alle tre stagioni complete della serie, i Blu-Ray contengono una valanga di contenuti speciali, tra dietro le quinte, making of, i commenti dei creatori e del cast, featurette speciali, scene tagliate e addirittura un'intervista a M. Night Shyamalan, che ricordiamo aver diretto l'adattamento cinematografico uscito nel 2010, che all'epoca venne stroncato dalla critica.



Al momento, è possibile preordinare questa edizione limitata (sono previste 20.000 copie) su Amazon.com, al prezzo di 79.99 dollari. Non figura, invece, nel catalogo italiano, dove si trovano solo le edizioni standard. In ogni caso, l'uscita è prevista il 18 febbraio.



Ricordiamo inoltre che a dicembre Avatar è sbarcato su Netflix. Come se non bastasse, il colosso dello streaming è al lavoro sul live-action di Avatar, le cui riprese dovrebbero iniziare proprio in questi giorni.