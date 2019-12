Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria, sbarca su Netflix la serie animata

Su Netflix da qualche giorno trovate pubblicate le tre stagioni di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria, serie animata che in Italia è conosciuta con il titolo Avatar: La leggenda di Aang. Creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria è comparsa in Italia su Nickelodeon dal 2008 al 2010.

La serie animata de Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria è ambientata in un mondo totalmente immaginario dove la popolazione viene divisa in quattro nazioni che corrispondono ai quattro elementi, ovvero acqua, terra, aria e fuoco.

La trama dello show animato segue le vicende di Aang, un avatar cui spetta il compito di portare la pace tra le quattro nazioni che si combattono ormai da oltre un secolo, cercando di sfruttare al meglio le sue capacità di trattare i quattro elementi.



Aang si avvarrà anche degli amici Katara, Sokka e Toph, che lo affiancano in tutte le sue scorribande in giro per il mondo.

Lo show in passato ha vinto un Emmy Award come miglior cartone animato dell'anno e il successo dello show ha generato un merchandising molto ricco, tra gadget e videogiochi.

Nel 2010 il regista M. Night Shyamalan ha realizzato il film L'ultimo dominatore dell'aria, basato sulle vicende della prima stagione della serie animata.

In ogni caso si sta lavorando ad una serie live-action di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria. Al progetto vorrebbe partecipare anche Mark Hamill come co-protagonista de L'ultimo dominatore dell'aria.