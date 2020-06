Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria, per gli utenti Netflix arriva una gradita sorpresa

Grazie all'arrivo su Netflix, la serie animata Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria ha guadagnato milioni di nuovi fan, e lo show è ormai uno dei più visti sulla piattaforma streaming. Mentre si lavora anche a un adattamento live action, per gli spettatori è da poco arrivata una gradita sorpresa.

Netflix ha annunciato infatti su Twitter di aver acquisito i diritti anche della versione HD di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria. Si potrà quindi guardare le avventure di Aang e della sua banda con una qualità video superiore.

I fan di vecchia data, quelli di Nickelodeon, non hanno probabilmente mai visto gli episodi in questa nuova, elegante versione. Questo è il momento, come recita il tweet (visibile anche in calce alla news), per vedere "tutte le gloriose fibre della pelliccia di Appa. E se invece non avete mai visto Avatar cosa state facendo, perché siete così" scherza l'account.

Andato in onda per la prima volta nel 2005, Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria si è guadagnato negli anni uno zoccolo duro di fan. In occasione dei quindici anni, lo scorso inverno è stata pubblicata un'edizione speciale in Blu-Ray. Per la trasposizione live action, qualche tempo fa anche Mark Hamill aveva dato la sua disponibilità, dopo aver prestato la voce al Signore del Fuoco Ozai.