Avenger Field, la nuova serie Peacock con Renée Zellweger racconta le aviatrici pioniere

Avenger Field è la nuova serie TV in sviluppo per Peacock che vedrà protagonista Renée Zellweger. Lo show è ispirato alla vera storia di Jackie Cochran, la pilota leader dell'organizzazione Women Airforce Service Pilots, nata negli anni '40, che ha aperto la strada alle donne nel mondo dell'aviazione militare.

La serie racconterà dunque la storia del programma che aprì la strada alle donne nelle Army Air Forces degli Stati Uniti, durante la Seconda Guerra Mondiale. Sarà proprio Renée Zellweger a interpretare Jacqueline "Jackie" Cochran, la celebre aviatrice che nel 1941 presentò il progetto che prevedeva l'impiego di donne pilota per missioni non belliche, così da colmare la carenza di piloti in battaglia.

Felicia D. Henderson (già showrunner della serie Netflix First Kill) sarà autrice e showrunner di Avenger Field, mentre Susanna White (Boardwalk Empire), sarà alla regia. Entrambe faranno parte del team di produttori esecutivi a prevalenza femminile, insieme a Zellweger, Carmella Casinelli, Steve Stark, Stacey Levin, Emily Rose, Jill North e Connie Tavel.

L'ufficialità della serie è arrivata nella speciale ricorrenza dell'8 marzo, giorno in cui è avvenuto anche il debutto della serie true crime NBC di cui Zellweger è protagonista: date un'occhiata al trailer di The Thing About Pam per scoprire di cosa si tratta!

Nota soprattutto per il suo ruolo cinematografico in Bridget Jones, recentemente Renée Zellweger ha fatto parte del cast della serie Netflix What/If, mentre nel 2020 ha vinto il premio Oscar per l'interpretazione di Judy Garland nella pellicola biografica Judy.