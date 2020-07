Avengers: Endgame, Captain America affronta sé stesso in uno spettacolare video backstage

Chris Evans è stato uno dei protagonisti indiscussi di Avengers: Endgame, e per rincarare la dose gli autori hanno pensato di inserire un suo doppio nel film. La qual cosa ha richiesto ovviamente il contributo degli stuntmen, che per l'occasione hanno dato prova di tutto il loro valore.

Evans è senz'altro un eroe, e recentemente ha accolto un nuovo Avenger nel gruppo, ma nella scena in cui i due Capitani, dopo essersi dati battaglia, precipitano tra i piani della Stark Tower per poi atterrare bruscamente al suolo, sono subentrati Sam Hargrave e Daniel Hargrave. I due stuntmen, perfetti per il ruolo in quanto fratelli, sbattono più volte sulle scalinate prima di raggiungere il terreno e l'impatto sembra essere davvero violento.

Per fortuna i due sono dei veri professionisti del settore: sanno bene come cadere e come illudere il pubblico, quindi niente paura, nessun cranio è stato fratturato nel girare il film. Interessante vedere la scena ripresa da due punti di vista differenti, e sebbene sia durata pochi attimi deve aver richiesto una grande preparazione.

"È stato un onore dirigere, recitare e aiutare a costruire questa sequenza. Ed è sempre un piacere stare sul set e sullo schermo con mio fratello. Ti voglio bene, amico", scrive Sam, che nel film ha anche avuto il compito di supervisionare e coordinare gli stunt.

Intanto i fan si chiedono quale sarà il nuovo villain dopo Thanos: in attesa di scoprirlo vi consigliamo di dare un'occhiata a questo simpatico video dello scontro finale di Endgame in 16 Bit.