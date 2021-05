Avengers: Endgame, i fan scoprono un errore in una scena con Valchiria e Spider-Man

Non si è ancora spenta l'eco dei festeggiamenti per i due anni di Avengers: Endgame, e i fan continuano a rivedere il film, una pietra miliare del Marvel Cinematic Universe. Gli spettatori più attenti scoprono così a ogni visione qualcosa di nuovo, anche grazie allo streaming e all'home video, e inevitabilmente anche gli errori.

Se per celebrare l'anniversario di Avengers: Endgame ESPN ha commesso un clamoroso errore con Thanos, anche la produzione del film, diretto dai fratelli Russo, non è esente da colpe.

Si tratta in questo caso di una svista marginale, ma che non è sfuggita all'occhio di un utente Reddit. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, la scena in questione è quella in cui Spider-Man (Tom Holland) salta sull'unicorno di Valchiria (Tessa Thompson), quando i due tentano di portare il Guanto dell'Infinito con tutte e sei le gemme lontano da Thanos (Josh Brolin).

Come scrive l'utente Reddit nella didascalia, "se guardate da vicino, noterete che la mano di Spider-Man non sta davvero toccando la spalla di Valchiria". In effetti è così, ma si tratta di un errore che può essere notato soltanto guardando attentamente, rallentando o fermando la scena come si può fare da casa con Disney+ o con il dvd di Avengers: Endgame. Ed è un particolare che naturalmente non pregiudica la trama e la coerenza del film.