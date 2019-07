Avengers: Endgame, il misterioso annuncio dei registi prima del Comic-Con

Tra le molte sorprese che il Comic-Con di San Diego promette di riservare, una potrebbe arrivare dai fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame. I due hanno scelto Twitter per diffondere un criptico annuncio, che ha già scatenato una serie di possibili interpretazioni da parte dei fan.

Il breve video contiene una data, 19 luglio 2019, scritta su fondo nero, e l’audio del momento in cui al Comic-Con di qualche anno fa fu proiettato per la prima volta il trailer di Avengers: Infinity War. È probabile che la data si riferisca al panel dei fratelli Russo, in programma appunto alle 11 di venerdì 19 luglio. Molti, però, hanno già iniziato a pensare (e a sognare) in grande: che in quell’occasione venga annunciata una reunion degli Avengers? O magari il giorno buono per l’annuncio sarà il successivo, sabato 20, con il panel dei Marvel Studios?

Nei mesi scorsi, in ogni caso, i due registi avevano escluso (almeno a breve) un loro nuovo impegno nel Marvel Cinematic Universe. “Per ora non abbiamo nessun piano per realizzare altri film Marvel” aveva detto Anthony Russo ad aprile, “ma sicuramente qualcosa potrebbe accadere in futuro: abbiamo un fantastico rapporto di lavoro con i Marvel Studios e una grande passione per ciò che stanno facendo.”

La descrizione ufficiale del panel del 19 luglio recita: “Vieni a sentire i registi Joe e Anthony Russo riflettere su Endgame e sul loro viaggio epico, mentre si addentrano nella vita al di là della Marvel con la il loro nuovo studio cinematografico indipendente AGBO, che comprende una serie eccitante di nuovi e vecchi amici creativi”. La discussione sarà moderata da Steven Weintraub, caporedattore di Collider.

I fratelli Russo hanno recentemente parlato della possibilità di collaborare con i Duffer Brothers di Stranger Things. Intanto Avengers: Endgame è arrivato a 16 milioni da Avatar.