No, Avengers: Endgame non avrà alcun impatto su Agents of S.H.I.E.L.D. 6

Il full trailer di Agents of S.H.I.E.L.D., arrivato alla sua sesta stagione, ed in arrivo il 10 maggio in USA (da noi in onda su FOX dal 3 giugno), ha creato non poco hype tra i fan della Marvel.

Ma nonostante questo, una piccola doccia fredda per tutti quegli appassionati: questa stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. non verrà influenzata minimamente dagli eventi di Avengers: Infinity War o di Avengers: Endgame. Li ignorerà? La situazione è più complicata di cosi perché, nonostante tutto, i realizzatori assicurano che siamo ancora all'interno del Marvel Cinematic Universe e che un posto nella timeline c'è.

"E' l'unico modo sicuro di fare le cose..." ha spiegato Jeph Loeb "Non vogliamo mai realizzare qualcosa che contraddica i film. Le pellicole sono la guida a questo universo. Impostano la timeline per il MCU e quel che verrà in futuro. Il nostro lavoro è cercare di navigare in quel mondo". Quindi, semplicemente questa stagione sarà ambientata prima dello schiocco di dita di Thanos in Infinity War, nonostante la precedente (quinta stagione) fosse ambientata più o meno negli stessi giorni dell'attacco dell'Ordine Nero del villain sulla Terra ad inizio film.

"L'unico modo per noi di farlo è ambientarlo prima dello schiocco. Riguardo la sua timeline all'interno del MCU, lasciamo che siano gli altri a scoprirlo" ha confermato Loeb.

Gli showrunner, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, confermano che, ai tempi delle riprese della sesta stagione, sapevano solo qualcosina su Endgame ma non potevano fare qualcosa di inerente alla pellicola. Nonostante questo c'è una logica, nella loro testa, riguardo dove si posiziona questa stagione all'interno della timeline, solo che "non lo sveleremo al momento, vogliamo che il pubblico si goda lo show e faccia queste discussioni successivamente". Ora non resta che scoprirlo guardando la serie e capire se, effettivamente, c'è una possibile logica che incastri questa sesta stagione all'interno della timeline. Nella sesta stagione verranno introdotti nuovi personaggi cosi come un villain che ha il volto di Phil Coulson.