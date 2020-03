Avengers: Endgame, Rocket attacca Jane Foster nel nuovo concept art

Rocket Raccoon è pronto ad attaccare Jane Foster nel nuovo concept art di Avengers: Endgame appena svelato. L'immagine mostra una sequenza inedita, che nel film non è presente. Mentre Thor sta cercando di riprendersi, Rocket tenta di trovare la Gemma da solo. Trova Jane Foster e nel concept art sta per tentare di accaparrarsela.

Natalie Portman purtroppo non è riuscita a trovare il tempo per comparire in Avengers: Endgame, quindi i fratelli Russo hanno usato alcuni filmati extra di Thor: The Dark World per coprire la sua assenza. Portman si è limitata a registrare un nuovo contributo audio apposito per la scena in questione.

Nel caso l'attrice fosse riuscita a partecipare al film probabilmente avremmo vista inclusa questa scena in cui Rocket attacca Jane Foster.



Il concept art è in bianco e nero e raffigura gli attimi che precedono l'attacco di Rocket nei confronti di Jane Foster. Forse i due personaggi s'incroceranno nuovamente in Thor: Love and Thunder, visto che alcuni membri dei Guardiani della Galassia compariranno nella serie, anche se non è chiaro al momento in che modo verranno inclusi.

In queste ore è il Coronavirus l'argomento che monopolizza i social e i tg. Jon Watts ha voluto sdrammatizzare il momento mentre aumentano i contagi anche tra le star di Hollywood: Idris Elba è stato trovato positivo al COVID-19 proprio in queste ore, come comunicato da lui stesso su Instagram.