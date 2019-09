Avengers: i fan Marvel celebrano Tony Stark nella giornata nazionale del Cheeseburger

Il 18 settembre è la giornata nazionale del Cheeseburger, un'iniziativa per omaggiare uno dei cibi da fast food più popolari in America e non solo. Per i fan Marvel la ricorrenza ha assunto un altro significato e si è dimostrata una ghiotta occasione per celebrare Tony Stark, che nei film del MCU abbiamo visto essere un grande amante del panino.

Mentre l'hashtag dedicato alla giornata si guadagnava la vetta dei trending topic su Twitter, diversi utenti hanno voluto ricordare l'eroe interpretato da Robert Downey Jr., che nel primo Iron Man sottolineò come un cheeseburger fosse una delle due cose che avrebbe voluto una volta riguadagnata la libertà. Anche in Avengers: Endgame ci sono momenti in cui viene ricordato il legame del personaggio al panino, qualcosa che ha trasmesso alla figlia Morgan (Lexi Rabe). Dopo i funerali del padre, la ragazza chiede infatti proprio un cheeseburger.



In calce all'articolo trovate alcuni tweet con cui i fan hanno voluto rendere omaggio a Iron Man, arrivando anche a proporre di modificare la giornata nel Tony Stark Day. Come possiamo vedere, il personaggio manca tanto ma, secondo alcune indiscrezioni, Robert Downey Jr. potrebbe tornare a indossare l'armatura in Black Widow, dove sembra che figuri nel cast.

Nei giorni scorsi, i fratelli Russo hanno parlato della possibilità di vedere l'attore premiato agli Oscar per la sua ultima prova, capace di commuovere e toccare il pubblico in modo profondo.