Gli Avengers hanno uno stipendio? The Falcon and The Winter Soldier svela il mistero!

Ha finalmente debuttato su Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, e contrariamente a WandaVision, che ci ha dato il benvenuto a Westview e in un mondo da sitcom, la serie con protagonisti Sam e Bucky ci fa scontrare subito con la dura realtà. E una domanda come "Chi paga gli Avengers?" non è certo fuori luogo.

Ora che The Falcon and The Winter Soldier ha finalmente preso il via su Disney+, abbiamo visto il taglio che è stato dato alla serie, anticipato comunque dai materiali promozionali e da cast e crew nei mesi precedenti.

E tra gli elementi che caratterizzano la serie, è da subito evidente il suo essere fortemente ancorata alla realtà, come d'altronde si è sempre dimostrata la saga di Captain America finora nel MCU. E proseguendo quanto iniziato da Captain America America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, ma collocandosi ovviamente in un mondo post Avengers: Infinity War e Endgame, Bucky e Sam sono costretti a fare i conti con il nuovo mondo in cui ci si ritrova dopo il Blip e la battaglia con Thanos.

Un mondo in cui i problemi economici preoccupano quanto le minacce extraterrestri, e in cui, dopo 5 anni di assenza forzata dovuta allo snap, anche a un eroe come Falcon viene chiesto: "Ma chi pagava gli Avengers?".

E la risposta, a quanto pare, è... Nessuno.

Certo prima c'era Tony a fornire supporto economico per le imprese dei nostri, e qualcuno potrebbe chiedersi perché Clint ha una fattoria tutta sua, Vision può permettersi una proprietà su cui costruire eventualmente casa, e Bucky ha un appartamento a New York, mentre Sam Wilson e la sorella non riescono a ottenere un prestito dalla banca (anche se una risposta, in una qualche misura, sembra essere data già nell'episodio). Ma sorge senz'altro spontanea anche un'altra domanda: È giusto che gli eroi che tante volte ormai hanno salvato il mondo non vengano ricompensati economicamente per i loro sacrifici?

