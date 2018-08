Avenue 5, Hugh Laurie sarà il protagonista della nuova comedy HBO di Armando Iannucci

Mentre la premiatissima e amata Veep si avvicina a una conclusione, che avverrà quest'anno con la settima e ultima stagione, Armando Iannuncci (Morto Stalin, se ne fa un altro) sta alacremente lavorando al pilot del suo nuovo progetto, Avanue 5, di cui è stato scelto oggi il protagonista.

La futura comedy sempre targata HBO sarà infatti interpretata dal grande Hugh Laurie, nome amatissimo dai serial addicted per aver interpretato per otto lunghi anni il cinico e brillante Gregory House nella serie Dr. House.



Stando a quanto scrive l'Hollywood Reporter, Laurie vestirà i panni di Ryan Clark, capitano della Avenue 5. Il sito descrive il suo personaggio come "un affascinante capitano americano amante del controllo", aggiungendo che lo show sarà ambientato nel futuro, "principalmente nello spazio". Al momento, la HBO ha ordinato il pilot del progetto, dando via libera alla stesura di script aggiuntivi, ma l'ordine di una prima stagione completa deve ancora arrivare.



Le riprese di Avenue 5 dovrebbe svolgersi a Londra entro la fine dell'anno. Come per la recente Watchmen, la HBO deciderà sicuramente il futuro della potenziale serie dopo la visione del pilot. Se dovesse dare il via libera a una prima stagione, Avenue 5 potrebbe quindi debuttare entro la fine del 2019 o al massimo nel 2020.