Avenue 5: ordinata la serie tv con protagonista Hugh Laurie

La space comedy Avenue 5 è stata ordinata ufficialmente a HBO, come conferma in queste ore TVLine. La serie è stato creata da Armando Iannucci, showrunner di Veep. Avenue 5 avrà come protagonista principale l'ex star di Dr. House - Medical Division e vincitore di un Golden Globe, Hugh Laurie, nei panni del capitano Ryan Clark.

Ambientata quarant'anni nel futuro, Avenue 5 racconta le vicende dell'astronauta Ryan Clark, capitano dell'astronave Avenue 5; un personaggio affascinante e all'apparenza molto sicuro di sè.

Accanto a lui anche Matt Spencer, interpretato da Zach Woods, responsabile delle relazioni con i clienti dell'Avenue 5 e desideroso di arrivare alla fine dell'ultima crociera prima della promozione ad un grado maggiore. Nel cast anche Josh Gad, nel ruolo di Herman Judd, volto e nome dietro la Avenue 5 e l'intero marchio Judd, che comprende alberghi, club di fitness e turismo spaziale.



Rebecca Front interpreta Karen Kelly, imbarcatasi illegalmente sulla Avenue 5. Il protagonista è Hugh Laurie, diventato famoso nel mondo grazie al personaggio del sarcastico e geniale dottor Gregory House nella serie Dr. House - Medical Division; Laurie ha interpretato il ruolo per otto anni, dal 2004 al 2012. Nel 2019 sarà tra i protagonisti della miniserie Catch-22, al fianco di Kyle Chandler e George Clooney.

Al cinema Hugh Laurie ha partecipato recentemente al flop Holmes & Watson di Etan Cohen ed è ricordato anche per il ruolo di Gaspare nel live action La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera e per il personaggio di Mr. Palmer in Ragione e sentimento di Ang Lee.