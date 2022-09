Avetrana: Qui non è Hollywood, Disney+ inizia le riprese della serie su Sarah Scazzi

Disney+ ha annunciato in queste ore la nuova serie originale italiana Avetrana - Qui non è Hollywood, le cui riprese sono iniziate in questi giorni in Puglia.

La serie si basa sul delitto di Avetrana in cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi e sull'imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò: in 4 episodi da 80 minuti, ognuno incentrato sul punto di vista di uno dei protagonisti della storia - Sarah, Sabrina, Michele e Cosima - Avetrana – Qui non è Hollywood propone un racconto a più voci di uno dei più noti casi di cronaca nera italiana.

Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino con la collaborazione di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, la serie è prodotta da Groenlandia. Nel cast della serie Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli in quello di Sabrina Misseri, Federica Pala nei panni di Sarah Scazzi, Imma Villa in quelli di Concetta Serrano, Anna Ferzetti è invece la giornalista Daniela e Giancarlo Commare è Ivano Russo. La serie è tratta dal libro "Sarah: la ragazza di Avetrana", scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri.

Vi ricordiamo che su Disney Plus è ancora attiva la promozione annunciata durante il Disney Plus Day. Per altri contenuti, rivivete i momenti salienti dell ultimo episodio di She Hulk, disponibile da oggi sul servizio.

Continuate a seguirci su Everyeye per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità riguardanti il mondo delle serie tv e del cinema.