Avi Nash stava quasi per piangere girando QUELLA scena in The Walking Dead

In attesa del midseason finale della decima stagione previsto per domenica 24, l'ultimo episodio di The Walking Dead ha riservato al pubblico un finale scioccante con un evento traumatico. Commentando le scene che coinvolgono il suo personaggio, Avi Nash, che interpreta Siddiq, ha parlato le difficoltà avute in un momento particolare.

Come abbiamo visto, l'episodio 10x07, Open Your Eyes, si è concluso con la morte di Siddiq, tradito dal suo amico Dante (Juan Javier Cardenas). Abbandonare il set e il suo personaggio è stato molto difficile per Avi Nash, che ha raccontato di essere stato sull'orlo del pianto. La decima stagione di The Walking Dead, però, a differenza delle precedenti non è stata girata in ordine cronologico, anche a causa degli impegni di Danai Gurira, per cui Nash si è ritrovato a girare alcune scene anche dopo la "sua" morte.

"Beh, alcune lacrime sono state risparmiate grazie alle riprese in ordine sparso" ha raccontato l'attore a Entertainment Weekly. "È abbastanza divertente morire e poi tornare la settimana successiva per girare scene da papà con la tua bambina in braccio."

L'ultima scena girata in assoluto, quindi, non è stata quella della sua uccisione, ma una in cui era seduto sul letto con Rosita (Christian Serratos), madre di sua figlia Coco. "Quando finalmente siamo arrivati ​​alla mia ultima scena nel mio ultimo giorno, ero quasi pronto a perdere il controllo. Ho dovuto metterci tutto me stesso per impedirmi di crollare, e sono così grato di aver avuto Serratos lì con me. Non solo è un'attrice fantastica, ma è diventata una delle mie amiche più care e mi ha aiutato a non abbattermi."

Come ricorda Nash, "speravo che il regista [Michael Cudlitz] continuasse a chiedere un altro ciak, o un altro approccio... qualsiasi cosa per impedire che finisse. E alla fine, è stato... davvero emozionante. Questo cast e la troupe sono diventati i miei amici più cari e la mia famiglia negli ultimi 3 anni: hanno dato al mio cuore zingaro un posto da chiamare casa ed è stato davvero difficile dire addio."

Riguardo il personaggio di Dante, la showrunner Angela Kang ha spiegato il suo cambiamento rispetto al fumetto.