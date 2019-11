Avi Nash di The Walking Dead parla dell'evento shock dell'episodio Open Your Eyes

La decima stagione di The Walking Dead è quasi arrivata a metà del suo arco narrativo e gli eventi drammatici si stanno susseguendo uno dietro l'altro. Uno di questi si è verificato durante il settimo episodio intitolato Open Your Eyes e l'attore Avi Nash ha voluto dire la sua sulla drammatica vicenda.

Nell'episodio in questione, trasmesso ieri negli Stati Uniti e disponibile da oggi in Italia, i fan della celebre serie horror hanno assistito a una morte shock di The Walking Dead. Ci riferiamo, ovviamente, alla morte del personaggio di Siddiq avvenuta per mano di Dante (Juan Javier Cardenas) che si è scoperto essere una spia dei Sussurattori infiltrata nel gruppo dei sopravvissuti di Alexandria.

In un'intervista concessa al portale Comicbook, l'interprete di Siddiq, Avi Nash, ha parlato del tragico evento affermando di essere a conoscenza dei progetti narrativi che aveva in mente la showrunner Angela Kang.

Ecco le sue dichiarazioni:

"Quale sarebbe stato l'episodio preciso è stato una sorta di piccolo segreto. Non credo che il team lo sapesse esattamente fin dall'inizio. Sono stati sempre molto gentili nei miei confronti. Angela mi ha chiamato prima delle riprese e poi mi ha dato la notizia. Sapevo che la decima stagione sarebbe stata l'ultima per me".

L'attore ha poi fatto riferimento all'ultima scena insieme al personaggio di Dante:

"Io penso che Juan sia stata una persona davvero incredibile con cui confrontarmi in questa stagione. Per il ruolo che aveva, doveva dimostrare affetto, pericolo e compassione. Spero tanto che quella scena finale riesca ad essere straziante per le persone, perché è qualcosa che non si aspettano".

Nash ha anche parlato dell'eredità che il suo personaggio può aver lasciato ai fan:

"Spero che i fan possano rendersi conto della situazione complessa che lui ha vissuto in questa decima stagione e che il disturbo post traumatico da stress non è una condanna a morte. Finalmente è riuscito ad aprirsi con Rosita e stava condividendo il trauma che ha vissuto, e ciò rappresenta il primo passo per superarlo".

Il prossimo episodio della serie sarà disponibile il prossimo 24 novembre negli Stati Uniti all'interno del network AMC, ed è già presente il nuovo promo di The Walking Dead. In Italia, invece, sarà possibile visionarlo su Fox, il canale satellitare della piattaforma Sky.