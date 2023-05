Le avventure del giovane Indiana Jones: la serie anni '90 sbarca su Disney+, ecco quando!

Le avventure del giovane Indiana Jones è una serie televisiva andata in onda dal 1992 al 1996 per un totale di due stagioni e 28 episodi complessivi. La serie esplorava l'infanzia e la giovinezza del personaggio interpretato da Harrison Ford nella saga cinematografica e adesso potrà essere riscoperta dagli spettatori grazie all'arrivo su Disney+.

A partire dal 31 maggio prossimo, una nuove generazione di spettatori potrà vedere per la prima volta la prima serie televisiva dedicata al personaggio - che aveva le sembianze di Sean Patrick Flanery - trasmessa all'epoca dalla ABC. La serie uscì qualche anno dopo il terzo film della saga, Indiana Jones e l'ultima crociata, e soprattutto dopo il buon riscontro che in quell'ultimo film aveva avuto il segmento con l'adolescente Indiana interpretato dal compianto River Phoenix.

La serie prequel è andata originariamente in onda con il titolo The Young Indiana Jones Chronicles nel 1992 e 1993, ma nel 1999 il creatore della serie George Lucas ha rieditato gli episodi in 22 capitoli intitolandola The Adventures of Young Indiana Jones. Quando Adventures approderà su Disney+, sarà la prima volta, dopo l'uscita in DVD del 2008, che il giovane Indiana Jones sarà ufficialmente disponibile in streaming.

Le avventure del giovane Indiana Jones racconta le imprese di Indiana Jones da giovane, dai viaggi nel mondo da bambino (Corey Carrier) alle avventure da adolescente (Sean Patrick Flanery) nella Prima Guerra Mondiale e oltre. Ogni puntata di questa epopea itinerante porta Indy in luoghi emozionanti e in incontri con celebri personaggi della storia, da Theodore Roosevelt (James Gammon di Major League) a Leo Tolstoj (Michael Gough, l'Alfred del Batman di Tim Burton e Joel Schumacher).

George Hall ha concluso gli episodi interpretando il novantatreenne Indy, mentre la star del franchise Harrison Ford ha ripreso il suo ruolo nelle due ore di "Young Indiana Jones and the Mystery of the Blues".

Oltre alle apparizioni di personaggi storici, la serie vantava un ampio cast di guest star, tra cui Max Von Sydow (nel ruolo di Sigmund Freud), Catherine Zeta-Jones (nel ruolo di Maya), Daniel Craig (nel ruolo di Schiller) e Christopher Lee (nel ruolo del conte Ottokar Graf Czerin).

Inoltre, in occasione dell'uscita del nuovo film, I predatori dell'arca perduta tornerà nelle sale.

"I film sono come la storia romanzata di una persona reale, ma nella serie siamo noi a modellare quella persona 'reale'", ha dichiarato il produttore della serie Rick McCallum, che in seguito si sarebbe riunito con Lucas per la trilogia prequel di Star Wars, nel libro del 1992 The Young Indiana Jones Chronicles: On the Set and Behind the Scenes. "I film sono completamente orientati all'azione. Hanno una trama molto, molto piccola e secondaria: succede qualcosa e Indy deve fare cose incredibili per salvare il mondo. Cosa possiamo fare per la prossima ora e mezza per spingere questa cosa alla velocità della luce?".

Il produttore ha proseguito: "Chronicles è totalmente incentrato sullo sviluppo dei personaggi. C'è un po' di azione, ma soprattutto si tratta di un ragazzo che impara a conoscere la vita, cosa insolita per la televisione all'epoca. Tutto ciò che impara - dal suo rapporto con il cibo, le donne, l'etica, la morale, il modo in cui si relaziona con le persone - lo impara dal resto del mondo, non dall'America".

Da Cannes, intanto, è arrivata la prima clip di Indiana Jones 5, che vedrà per l'ultima volta Harrison Ford nel ruolo dell'archeologo avventuriero.

Il 31 maggio la serie sarà finalmente disponibile su Disney+ insieme agli altri quattro film della saga cinematografica, in attesa dell'uscita al cinema di Indiana Jones e il Quadrante del Destino il prossimo giugno.