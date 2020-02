Si avvicina l'episodio #100 di Supergirl, Chris Wood sarà di nuovo Mon-El?

L'episodio numero 100 di Supergirl potrebbe aprire la porta a diversi ritorni, e tra i più attesi ci sarebbe quello di Chris Wood nei panni di Mon-El, Principe di Daxam.

La sinossi del tredicesimo episodio della quinta stagione di Supergirl, che corrisponde anche all'episodio #100 dello show, intitolato It's A Super Life!, vedrà il ritorno di Mxyzptlk (questa volta interpretato da Thomas Lennon, mentre nella seconda stagione aveva avuto il volto di Peter Gadiot), che concederà a Kara (Melissa Benoist) il desiderio di tornare indietro nel tempo e vedere come sarebbero andate le cose se avesse rivelato la sua identità a Lena (Katie McGrath) prima che lo facesse Lex (Jon Cryer). Attraverso questo espediente, la puntata ci porterà indietro ad alcuni momenti chiave dello show, e lascerà Kara davanti a un'ardua decisione: vuole davvero cambiare la storia per salvare il suo rapporto con Lena?



"La parte più entusiasmante" ha raccontato Nicole Maines, l'interprete di Nia, a TV Guide "Perché sappiamo che ci saranno diversi personaggi che torneranno per l'occasione, è stato poter lavorare con membri del cast con cui non avevo avuto modo di interagire prima sul set. E poi vedere tutti quanti insieme sul set è stato davvero divertente!".



Che sia dunque la volta buona in cui vedremo tornare Mon-El? Dopotutto, lui e Mxyzptlk hanno dei precedenti, e potrebbe essere davvero esilarante vederli di nuovo "bisticciare" tra loro.



"Ero a Vancouver durante le riprese del centesimo episodio. E sono andato al party. È tutto quello che posso dire" aveva risposto Chris Wood quando gli era stato chiesto se potevamo aspettarci un suo ritorno.

Dita incrociate, dunque!



Il centesimo episodio di Supergirl andrà in onda domenica 23 febbraio su The CW.