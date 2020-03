U.S. Agent in azione nelle nuove foto dal set di The Falcon and the Winter Soldier

Dopo averlo visto di recente in una serie di poster pro-Captain America apparsi sul set di The Falcon and the Winter Soldier, il John Walker (aka U.S. Agent) di Wyatt Russell è stato avvistato durante le riprese dello show che si stanno svolgendo in questi giorni ad Atlanta, in Georgia.

Le immagini, che potete trovare in calce, sono state pubblicate da un utente su Twitter e mostrano quello che sembrerebbe U.S. Agent, l'erede di Captain America scelto dal governo, alle prese con una scena d'azione: in particolare, l'autore del tweet fa riferimento ad "un uomo bianco con la tuta da Cap che afferra uno scudo".

Potrebbe trattatasi di una delle ultime sessioni di riprese prima della chiusura ufficiale della produzione, anche perché WandaVision, il cui debutto su Disney+ avverrà diversi mesi dopo quello di The Falcon and The Winter Soldier, ha festeggiato da poco la fine dei lavori.

The Falcon and The Winter Soldier, lo ricordiamo, sarà disponibile nel catalogo del servizio streaming a partire dal prossimo agosto, mentre l'uscita di WandaVision è prevista per dicembre. Per quanto riguarda invece Loki, protagonista del primo show targato MCU del 2021, è apparso brevemente nel teaser delle serie Marvel/Disney+ diffuso nelle scorse settimane. Quale show attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti.