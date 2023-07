Avvocato di difesa 2: il legal drama Netflix batte The Witcher e va in testa alla Top 10

Mickey Haller ha fatto il suo trionfale ritorno su Netflix la scorsa settimana con l'arrivo della prima metà della seconda stagione di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer. La serie è stata un successo immediato quando è arrivata su Netflix nel 2022, tanto che il il rinnovo della serie è arrivato pochi giorni dopo il suo debutto in streaming.

La prima parte della seconda stagione di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer è arrivata su Netflix alla fine della scorsa settimana ed è già salito in cima alle classifiche dello streamer. L'edizione di lunedì della Top 10 degli show televisivi più visti di Netflix vede lo show al primo posto in assoluto, superando serie che rappresentano brand importanti come Black Mirror e The Witcher.

Basata sui romanzi bestseller di Michael Connelly, Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer segue l'avvincente viaggio dell'avvocato difensore Mickey Haller mentre affronta casi difficili ed esplora le zone d'ombra della legge. Con il suo avvincente mix di drammi giudiziari, indagini contorte e dilemmi morali, la serie si addentra nella complessità della professione legale, invitando il pubblico a riflettere sulla natura della giustizia e sui confini labili tra giusto e sbagliato.

Mentre Mickey Haller, interpretato alla perfezione da Manuel Garcia-Rulfo, si muove nel labirintico mondo del sistema legale, si rimane affascinati dalla sua tenacia, dalla sua arguzia e dal suo desiderio di sfidare se stesso nonostante il risultato o i codici morali.

Questa seconda stagione di Avvocato di difesa è un adattamento de Il quinto testimone, il quarto libro della serie Lincoln Lawyer, ma, detto questo, ci sono anche fili della trama della stagione precedente che devono essere risolti. La domanda su chi abbia veramente ucciso Martha Renteria rimane una parte importante della storia di Mickey Haller, come stabilito nel primo libro. Il finale della prima stagione di The Lincoln Lawyer ha introdotto un misterioso personaggio con un tatuaggio, che si presume possa essere l'assassino. Questo intrigante sviluppo si allinea con la narrazione del personaggio nel libro, indicando che Netflix aveva in programma di approfondire questa linea di trama nella seconda stagione.

La seconda parte della stagione debutterà il 3 agosto 2023.