Avvocato di difesa 3, tutte le new entry del cast della serie Netflix

Si stanno svolgendo in questo periodo le riprese della terza stagione di Avvocato di difesa, e la serie Netflix ha potenziato ulteriormente il cast con new entry che contribuiranno ad arricchire la trama dello show creato da David E. Kelley e Ted Humphrey basato sul romanzo di Michael Connelly, La lista.

Protagonista è Manuel Garcia-Rulfo, che tornerà nel ruolo di Mickey Haller per lavorare ad un altro caso basato sulla serie di libri di Connelly. La terza stagione si baserà su Il dio della colpa, pubblicato nel 2013 e su Everyeye potete scoprire quando esce Avvocato di difesa 3.

Sono quattro i nuovi innesti nel cast, come annunciato dalla produzione.



Si tratta di Merrin Dungey nel ruolo della giudice Regina Turner, Allyn Moriyon nel ruolo di Eddie Rojas, John Pirruccello nei panni di William Forsythe e Philip Anthony-Rodriguez in quelli di Adam Suarez. Naturalmente torneranno alcuni dei volti cari ai fan di Avvocato di difesa come Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson e Yaya DaCosta, mentre un ruolo ricorrente ma poco ampio sarà riservato a Neve Campbell.

I due showrunner Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez hanno parlato a Deadline sulla trasposizione del romanzo per la terza stagione:"Abbiamo deciso che un modo divertente e toccante per iniziare la stagione sarebbe stato attraverso una sequenza di flashback che ci desse un'idea di come Mickey Haller è diventato Mickey Haller; non solo il brillante avvocato difensore ma anche il marito, il padre e l'uomo che sarebbe diventato. Non esiste un flashback comparabile nel libro, quindi abbiamo ideato qualcosa che sarebbe servito anche come introduzione adeguata alla storia della stagione, sia a livello di trama che emotivo".

Ecco le prime foto dal set di Avvocato di difesa 3.