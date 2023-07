Avvocato di Difesa 3: quando esce la terza stagione su Netflix?

Avvocato di Difesa, è una delle serie più apprezzate dal pubblico di Netflix che si sta godendo la seconda stagione, la cui prima parte uscita il 6 luglio 2023 sulla piattaforma di streaming. In attesa di poter vedere gli ultimi cinque episodi, in uscita il 3 agosto, c’è già chi si chiede quando uscirà la terza stagione.

Abbiamo riportato la notizia che Avvocato di Difesa 2 ha sbaragliato la concorrenza andando in testa alla top 10 di Netflix, dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, l’apprezzamento del pubblico per la serie tratta dai romanzi di Michael Connelly.

La stagione, che segue ancora una volta le vicende di Mickey Haller nell’affrontare casi difficili e al limite delle definizioni morali e legislative, sarà composta come per il primo capitolo di dieci episodi e sta piacendo talmente tanto che in molti già si chiedono quando e se verrà pubblicata una terza parte.

Netflix non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, ma siamo certi che visto il successo riscontrato dallo show creato da David E. Kelley, non passerà troppo tempo prima che la serie venga rinnovata potendo magari debuttare già nel 2024 riportando le storie dello scrittore nuovamente sugli schermi dopo le altre due serie tv adattate dai suoi lavori e il film del 2011 trasposizione proprio dei romanzi su cui è basata la serie tv.

In attesa di potervi dare informazioni più precise, lasciamo agli appassionati del genere una lista dei migliori legal drama presenti su Netflix.