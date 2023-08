Avvocato di Difesa, cosa succederà nella stagione 3 della serie Netflix? Parla l'autore

Gli episodi finali della seconda stagione della serie Avvocato di Difesa sono stati pubblicati qualche giorno fa su Netflix, a circa un mese dal debutto dei primi episodi. Il finale farà da apripista a ciò che accadrà nella terza stagione dello show, che in realtà non è stato ancora rinnovato ufficialmente da Netflix.

Ted Humphrey, produttore esecutivo, ha dichiarato che gli ultimi due episodi della seconda stagione coprono in realtà i primi due capitoli di un libro diverso dalla serie di romanzi di Michael Connelly, ponendo le basi per una terza stagione. Avvocato di Difesa è entrato nella Top 10 di Netflix battendo The Witcher.



"La stagione si conclude con un cliffhanger che apre chiaramente la prossima stagione. Gli ultimi dieci minuti di questa stagione sono i primi due capitoli del prossimo libro che adatteremo. Avevamo iniziato il processo, avevamo convocato i nostri sceneggiatori e iniziato il lavoro quando è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori. Hollywood è ovviamente in uno stato di crisi in questo momento. Ovviamente abbiamo dovuto fermarci non appena è avvenuto lo sciopero, ma siamo molto entusiasti di tornarci non appena sarà risolto. Non abbiamo ufficialmente il via libera per una terza stagione, Netflix non lo farà fin quando non usciranno i numeri della seconda stagione, ma tutto sembra positivo. È stato un atto di fiducia nello show che ha dato il via libera ad una riunione degli sceneggiatori per una terza stagione. Sappiamo in che direzione stiamo andando, sappiamo su cosa ci basiamo" ha dichiarato Humphrey a Collider.



Avvocato di Difesa racconta la storia di Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), avvocato difensore di Los Angeles noto per preparare i propri casi dal sedile posteriore di una Lincoln. Sul nostro sito trovate la recensione di Avvocato di Difesa, disponibile su Netflix.