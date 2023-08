Avvocato di Difesa: questa star non tornerà per la terza stagione di Netflix

Netflix ha annunciato ieri che Avvocato di Difesa è stato rinnovato per una terza stagione. Le nuove puntate seguiranno il quinto libro della serie Lincoln Lawyer di Michael Connelly, Il dio della colpa, e vedrà Manuel Garcia-Rulfo riprendere il suo ruolo di Mickey Haller. Nel comunicato stampa ufficiale il nome di una star dello show non compare.

Il comunicato stampa menziona infatti che Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson e Yaya DaCosta riprenderanno i loro ruoli anche nella nuova stagione, ma il nome forse più importante tra i membri del cast principale, Neve Campbell, non viene menzionato.

Secondo The Hollywood Reporter, la Campbell non tornerà in The Lincoln Lawyer nella terza stagione, almeno non come series regular. Il suo personaggio, Maggie McPherson, ha avuto un ruolo minore nella seconda stagione, alla fine della quale, ha lasciato l'incarico per un nuovo lavoro in una nuova città. Maggie non fa nemmeno parte della storia narrata ne Il dio della colpa, quindi ha senso dal punto di vista narrativo.

L'articolo indica, tuttavia, che la porta è aperta per il ritorno della Campbell nella serie in una delle stagioni future, se questa dovesse essere rinnovata nuovamente. Su queste pagine trovate la recensione di Avvocato di Difesa.

"La risposta del pubblico alla serie è stata così gratificante e meravigliosa, e siamo entusiasti di avere l'opportunità di immergerci nuovamente nell'universo di Michael Connelly e portare Mickey Haller e il suo mondo sullo schermo". I co-showrunner e produttori esecutivi Ted Humphrey e Daily Rodriguez hanno dichiarato.

"Siamo entusiasti di rinnovare Avvocato di difesa per una terza stagione", ha aggiunto Peter Friedlander, Vice President of Scripted Series, Netflix, US and Canada. "Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez ci hanno portato più a fondo nel mondo di Mickey Haller, costruendo personaggi e storie che hanno creato un legame con il nostro pubblico, e non vediamo l'ora di vedere cosa hanno in serbo per lui. Lo show continua ad essere in cima alle nostre classifiche globali ed è una testimonianza del lavoro svolto da un team creativo di prim'ordine che comprende Michael Connelly, David E. Kelley, Ross Fineman e i nostri partner di A+E Studios".