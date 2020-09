Away, il creatore apre agli eventi della stagione 2: 'Vivremo su un nuovo mondo'

A pochi giorni dalla distribuzione di Away, pubblico, produttori e cast sono già proiettati verso il futuro della serie Netflix che, sebbene non abbia ancora ricevuto il via libera per una seconda stagione, sembrerebbe promettere interessanti ed avventurosi sviluppi.

Nella sua più recente intervista il creatore della serie Andrew Hinderaker ha commentato ed anticipato gli sviluppi futuri della serie, che troverete di seguito a meno di qualche spoiler... Noi vi abbiamo avvertiti!

La serie segue le avventure dell'astronauta Emma Green, che parte insieme al suo equipaggio per una missione alla scoperta di Marte lasciando il marito e la figlia. Alla fine della prima stagione vediamo il loro shuttle atterrare sul Pianeta Rosso, mentre il pubblico resta in balia di dubbi e incertezze sul loro ritorno.

Secondo Hinderaker, Away è nata con il preciso scopo di raccontare i primi momenti degli astronauti su Marte:

"Nell'istante in cui iniziai ad immaginare la storia, sapevo che il primo episodio sarebbe iniziato con Emma che, dalla navicella, guarda la Terra dalla Luna e che l'ultimo sarebbe finito con lei che guardava la Terra da Marte". Lo showrunner ha poi ricordato i primi momenti di stesura delle sceneggiatura, avvenuti nello stesso periodo dell'atterraggio su Marte della sonda InSight. Lui e il team di sceneggiatori assistettero all'atterraggio nella sala di scrittura di Away, osservando le reazioni degli ingeneri in TV.

"Il lavoro della loro vita poteva andare in fiamme o atterrare su un altro pianeta", ha ricordato. "Siamo scoppiati tutti in un applauso e poi uno dei nostri scrittori si è girato verso di noi e ci ha detto: 'Immaginate se a bordo se ci fossero state delle persone!". Era proprio quello ciò di cui volevamo parlare. In termini di Stagione 2, ho sempre pensato che se ci fosse statala possibilità mi sarebbe piaciuto chiudere la prima con qualcosa tipo 'Away tornerà per una seconda stagione... Su Marte'. Parte di ciò che promettiamo è ciò che l'equipaggio sperimenta alla fine, vivere su un mondo nuovo".

