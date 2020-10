Away: Netflix cancella la serie con Hilary Swank dopo una sola stagione

Nonostante il creatore della serie avesse già iniziato a parlare della seconda stagione di Away, nelle scorse ore Netflix ha fatto sapere che non produrrà più le puntate inedite della serie con Hilary Swank.

Nel corso dei dieci episodi che compongono la prima stagione, abbiamo assistito alle vicende dell'astronauta Emma Green, incaricata di guidare l'equipaggio dell'astronave "Atlas" nella loro missione: raggiungere Marte. Purtroppo alcuni problemi sorti durante il viaggio mettono in dubbio le capacità di leader di Emma, che si troverà a dover fronteggiare l'ostilità degli altri membri del gruppo. L'opera era ispirata all'articolo omonimo scritto da Chris Jones e pubblicato su Esquire, nonostante questo il colosso dello streaming ha deciso di non rinnovare lo show, che si fermerà dopo solo una stagione.

Netflix non ha ancora commentato la notizia, siamo sicuri che gli appassionati saranno delusi di non poter sapere come si evolverà la situazione a bordo dell'Atlas. Nelle scorse settimane sono stati cancellate diverse serie prodotte da Netflix, tra le più famosi troviamo "Glow", "The Dark Crystal: Age of Resistance" e "Altered Carbon", tra i motivi troviamo sicuramente l'attuale pandemia di Coronavirus, che ha reso molto difficile girare le nuove puntate. Se siete comunque interessati allo show, ecco la nostra recensione della stagione di esordio di Away.