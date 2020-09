Away, la serie Netflix aspetta il rinnovo: 'Vogliamo raccontare l'intera missione'

Approdata su Netflix questa settimana, Away segue l'astronauta Emma Green (Hilary Swank) e il suo equipaggio in una pericolosa missione verso Marte della durata di tre anni. Come confermato dal creatore Andrew Hinderaker, infatti, dopo i primi 10 episodi c'è ancora molto da raccontare.

Netflix non ha ancora annunciato un eventuale rinnovo della serie, ma lo sceneggiatore ha già in mente un arco narrativo ben preciso: "Il sogno è quello di raccontare l'intera missione. Sono circa 8 mesi là, 14 mesi su Marte e 8 mesi per tornare indietro, e poi un anno ricco di eventi dopo che sono tornati. Alexis inizia la nostra serie da matricola, e l'anno in cui Emma tornerebbe a casa sarebbe il suo ultimo anno... ci interessa il periodo di quei quattro anni."

Sull'ambientazione che farà da sfondo ad una potenziale seconda stagione, Hinderaker ha spiegato (via TV Guide): "Stavamo giusto parlando di Marte con l'astronauta Don Pettit, e ci ha spiegato che i tramonti sul pianeta sono blu, che ci sono due lune e che su Marte c'è un Grand Canyon. È simile a quello sulla Terra, solo che è grande quanto il nostro se andasse dall'Arizona a New York. Ha delle qualità davvero incredibili, spettacolari e maestose. È la cosa più incredibile che Emma abbia mai visto, e non la vive con la sua famiglia sulla Terra ma con la famiglia che ha su Marte."

"La parte di cui siamo più entusiasti è il ritorno a casa dell'equipaggio, e cosa significa essere via ora dopo che definisci 'casa' un altro pianeta - ha aggiunto - Molti astronauti parlano di dislocazione. Sono stati nello spazio, e quando tornano sulla terra dovrebbero essere entusiasti, ma in realtà tutto ciò che vogliono è tornare nello spazio."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Away.