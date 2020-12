Aya Cash: tutto ciò che dovete sapere sull'attrice di Stormfront in The Boys

Se c'è una certezza in questo 2020, è che la seconda stagione di The Boys sia stata un enorme successo. Pubblico e critica ne hanno apprezzato la scrittura intelligente e sopra le righe, addirittura politicamente scorretta, e persino Barack Obama ha indicato The Boys tra le sue serie preferite dell'anno. Una popolarità ormai trasversale.

Per celebrare il successo della serie, sulle nostre pagine abbiamo trattato diversi approfondimenti e FAQ utili, come per esempio come Butcher potrebbe sconfiggere Patriota in The Boys, un focus su chi è davvero Black Noir in The Boys, o anche quale sia il Super più forte di The Boys. E mentre Erin Moriarty di The Boys è entrata in un'importante classifica, oggi invece parleremo di un personaggio tra i più controversi e amati, introdotto nella seconda stagione, ovvero Stormfront, e, soprattutto, della sua interprete Aya Cash.

Il personaggio è sicuramente stato tra le new entry più interessanti del secondo ciclo di episodi: presentata come una "voce del popolo", tra dirette Instagram e meme popolari, Stormfront ha dimostrato, nel corso dello show, di non essere esattamente quello che sembrava, fino a un epilogo sconvolgente (eviteremo ulteriori spoiler, per chi non ha visto la seconda stagione di The Boys).

E per quanto riguarda la sua interprete? Aya Cash è un volto piuttosto noto negli Stati Uniti, forse meno in Italia, e per questo cercheremo di approfondirne la biografia. L'attrice nasce a San Francisco il 13 luglio 1982, figlia della poetessa Kim Addonizio ed Eugene Cash. La famiglia del padre è ebraica, mentre la madre è cattolica e ha origini italiane.

Da sempre interessata al mondo della recitazione, frequenta la San Francisco School of Arts, e si laurea all'Università del Minnesota in Belle Arti, con la specializzazione in recitazione. Si trasferisce in seguito a New York, dove inizia la carriera da attrice. Per mantenersi, per diversi anni ha lavorato come cameriera.

Le sue apparizioni televisive includono serie di successo come Law & Order, Mercy e Modern Family. Il primo ruolo importante è quello di co-protagonista nella serie inedita in Italia You're The Worst. Il successo televisivo internazionale avviene, appunto, con The Boys.

Per quanto riguarda il grande schermo, la Cash è apparsa nel capolavoro di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street nei panni di Janet, e in alcune altre pellicole come Game Over, Man!i e Zoe ci prova. Rimaniamo in attesa del suo prossimo importante ruolo, dopo il successo nei panni di Stormfront.

E ora la palla passa a voi: conoscevate Aya Cash prima di The Boys? Vi piace come attrice? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!