Ayrton Senna, in arrivo su Netflix una miniserie sul leggendario pilota

Nella giornata di giovedì Netflix ha annunciato la produzione della prima serie tv sul leggendario Ayrton Senna, il campione di Formula 1 morto in un incidente al GP di Imola il 1° maggio 1994, all'età di 34 anni. Il pilota, vero eroe nazionale per il popolo brasiliano, è ancora oggi amatissimo e compianto in tutto il mondo.

Il progetto è quello di una miniserie in otto episodi, incentrata, oltre che sulla carriera sportiva, anche sulla vita privata di Senna. Tra le location ci sarà per esempio anche la casa in cui il piccolo Ayrton è cresciuto, e la famiglia Senna avrà parte attiva nella realizzazione dello show.

La serie è prodotta da Caio Gullane e sarà girata in inglese e portoghese brasiliano. La narrazione partirà dal debutto di Senna in F1600, in Inghilterra, e culminerà con la fatale uscita di pista a Imola.

"Senna è il tipo di persona di cui abbiamo bisogno" hanno dichiarato Caio e Fabiano Gullane. "Un giovane che ha lottato per il suo sogno e ha affrontato una serie di ostacoli per rappresentare il suo paese. Senna unisce l’intero Brasile."

Secondo Viviane Senna, sorella di Ayrton, "È incredibile annunciare che racconteremo una storia che solo poche persone conoscono. La famiglia Senna si impegna a rendere questo progetto qualcosa di unico e senza precedenti. E nessuno meglio di Netflix, che ha una portata globale, può essere un partner migliore."

La serie su Ayrton Senna, ancora senza titolo, arriverà su Netflix nel 2022. Tra i nuovi progetti annunciati da Netlfix segnaliamo anche la serie Il problema dei tre corpi, dagli autori di Game of Thrones, mentre tra le serie più viste del momento ci sono Lucifer e Cobra Kai.