Azione, famiglia e avventura nel nuovo trailer della terza stagione di DuckTales

Non c'è tempo per stare con le mani in mano in quel di Paperopoli: la vita va avanti e la sete di avventure di Paperone, Qui, Quo, Qua, Gaia, Paperino e Jet non si placa facilmente, così come quella dei fan di DuckTales che stanno lì col fiato sospeso in attesa di nuovi episodi.

Niente paura, dunque: l'attesa non è destinata a durare a lungo. La terza stagione di DuckTales, la serie reboot del fortunatissimo show d'animazione datato 1987, sta per prendere il via e il nuovo trailer ci presenta alcune delle situazioni a cui i nostri amici dovranno far fronte.

Il nuovo filmato non svela ovviamente nulla della trama degli episodi, ma il suo ritmo incalzante ci lascia immaginare che ai nostri amici verrà concesso decisamente poco tempo per rilassarsi tra una caccia al tesoro e l'altra (non che a loro dispiaccia, naturalmente). I giorni che ci separano da questa terza stagione di DuckTales, comunque, sono ormai davvero pochi: i nuovi episodi prenderanno infatti il via il prossimo sabato 4 aprile.

Lo scorso trailer, intanto, ci aveva anticipato la presenza di Paperina nei nuovi episodi di DuckTales; nel frattempo anche in Italia sta per arrivare Disney+, e i fan sono impazziti per la presenza di una serie dedicata a uno dei personaggi di DuckTales.