Azione e tantissimo hype: ecco cosa ci aspetta nel nuovo TV spot di The Mandalorian

Manca meno di una settimana alla messa online della piattaforma Disney, ma, purtroppo, ci vorrà ancora parecchio tempo prima dell'arrivo in Italia di Disney+ e la domanda che tutti ci stiamo ponendo è: riusciremo ad spettare così tanto per The Mandalorian? Dopo aver visto l'ultimo trailer, credo che un "no" accompagnato una fitta al cuore sia la risposta.

Il trailer è appena stato distribuito e contiene tutto ciò che un fan di Star Wars desidera: un dolce "pew pew" che accompagna le scene d'azione, bestie maestose ed aliene, Stormtrooper sconfitti (quel tanto che basta a non fargli perdere l'allenamento) e soprattutto tanto, tantissimo hype.



Anche stavolta la a Disney ha saputo dosare al punto giusto i contenuti, facendo sì sgranare gli occhi agli spettatori, ma lasciando quel velo di mistero che alza le ali della fantasia. Tale riservo ha accompagnato tutta la fase della produzione e della promozione di The Mandalorian, tanto che alcuni rumor vorrebbero un importante spoiler su Star Wars nel primo episodio della serie.



Il CEO Disney Bob Iger afferma di aver già visto e rivisto visto l'intera serie: "Credo di aver guardato ogni episodio almeno: la prima per annotarne i dettagli, la seconda per vedere la versione semi conclusa e se le valutazioni fatte erano corrette, ma la terza, la terza volta solo per godermi la versione definitiva in tutta la sua bellezza."



Se a queste dichiarazioni aggiungiamo che la serie Disney ha passato il controllo qualità ed è ufficialmente George Lucas-approved, non possiamo far altro che aspettarne impazienti l'uscita, che avverrà il 12 novembre sulla piattaforma streaming Disney+ : qui i titoli e le sinossi dei primi episodi di The Mandalorian.