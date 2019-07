Aziz Ansari sta per tornare con uno speciale diretto da Spike Jonze

Il prossimo 9 luglio, Netflix caricherà all'interno della propria piattaforma streaming Aziz Ansari Right Now, uno speciale dedicato alle stand up comedy tenute dall'attore Aziz Ansari.

Si tratta del ritorno di Ansari su Netflix, dopo le accuse di violenze sessuali che lo avevano travolto l'anno scorso.

Lo speciale si basa sul tour mondiale dell'attore intitolato Road to Nowhere che ha fatto registrare il tutto esaurito in settantacinque città degli Stati Uniti, arrivando anche in dodici Paesi stranieri con tappe a Mumbai, Delhi, Sidney, Londra e Parigi. Lo show è stato inoltre diretto dal regista premio Oscar Spike Jonze, autore del film Her che nel 2014 gli è valso una statuetta come miglior sceneggiatura originale.

Aziz Ansari deve molto del suo successo alla serie TV Master of None, una comedy composta da due stagione in cui il protagonista Dev (Ansari), un attore di origine indiana che vive a New York, deve affrontare le sfide che gli riserva la vita, tra nuove opportunità di lavoro, relazioni complicate.

Non si hanno ancora notizie su una terza stagione di Master of None, mentre Aziz Ansari Right Now rappresenta il terzo speciale dedicato alle strand up comedy dell'attore, dopo le precedenti Aziz Ansari: Buried Alive e Aziz Ansari: Live at Madison Square Garden. Entrambi gli spettacoli sono presenti su Netflix.