B.J. Novak, la star di The Office è diventata a sua insaputa il volto di molte pubblicità

The Office è divenuta nel corso degli anni una delle serie più popolari di sempre, tanto che, uno dei suoi personaggi, a sua insaputa, è divenuto il volto di molteplici campagne pubblicitarie. Stiamo parlando di B.J. Novak, interprete di Ryan Howard, la cui immagine è stata sfruttata per promuovere molteplici prodotti.

Come riporta il New York Times B.J. Novak è stato utilizzato per sponsorizzare acqua colonia in Svezia, pittura per il viso in Uruguay, rasoi elettrici in Cina e a ddirittura poncho in Europa. L'attore sembra non essere particolarmente dispiaciuto per questa bizzarra vicenda anzi, ha rivelato do esserne quasi divertito.

La star di Office ha spiegato attraverso il suo profilo Instagram di aver postato per errore una sua foto su un sito di dominio pubblico alcuni anni fa e che nonostante l'uso improprio della sua immagine, sembra non voler agire per vie legali. Gli avvocati di Novak potrebbero inviare lettere di diffida alle società che utilizzano la sua immagine o addirittura citare in giudizio tali società.

Proprio di recente tra l'altro, B.J. Novak ha rivelato che I Soprano sono stati di ispirazione per The Office, sottolineando come la serie cult dedicata alla celebre famiglia italo-americana abbia in qualche modo influenzato il personaggio di Michael Scott.