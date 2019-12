Babbo Natale torna a South Park per rovinare le feste

Sta tornando anche a South Park quel periodo dell'anno dominato dalle feste ma Babbo Natale in questo caso arriva con brutte intenzioni. Babbo Natale vuole rovinare le feste. E nel video del prossimo episodio, intitolato Christmas Snow, si vede Santa Claus trasformarsi in Debbie Downer, celebre personaggio del Saturday Night Live.

La colpa del brutto periodo natalizio a South Park è tutta di Babbo Natale, che sta rubando la gioia delle vacanze mentre la città vorrebbe indietro il suo spirito natalizio.

Già al termine della scorsa stagione Babbo Natale inizialmente aveva intenzione di regalare un po' di allegria ai cittadini di South Park, ma ora è tutto cambiato da quando Santa Claus ha scoperto che hanno cacciato il suo vecchio amico, il signor Hankey. E l'ha dimostrato con una frase emblematica che potrete ascoltare nel video.



South Park verrà rinnovato per altre due stagioni, arrivando sicuramente alla venticinquesima stagione. La serie trasferirà anche il suo streaming da Hulu a HBO Max nel corso della prossima primavera. Creata da Matt Stone e Trey Parker nel 1997 per Comedy Central, South Park attraverso la sua irriverente satira e il suo linguaggio scurrile cerca di sfatare i tabù della società occidentale, usando la parodia e la commedia nera.

La serie in Italia è stata trasmessa su diversi canali e ora è disponibile sia su Netflix e interamente su Amazon Prime Video fino alla stagione venti.

Tra le recenti curiosità scopriamo che Baby Yoda ha fatto capolino nell'ultimo episodio di South Park, a dimostrazione del livello iconico raggiunto mentre proprio Disney+ è diventata uno dei bersagli della serie in un recente episodio.