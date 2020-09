Baby: cast e trama della terza stagione disponibile su Netflix

Dopo l'ultimo trailer di Baby, le attese puntate della terza stagione sono finalmente disponibili nel catalogo di Netflix. Scopriamo tutte le novità degli episodi che concluderanno le vicende di Chiara e Ludovica.

Ad annunciarlo è la stessa multinazionale, con un tweet che potete trovare in calce alla notizia. Nelle sei puntate che compongono la terza stagione, ritroveremo le due protagoniste, interpretate da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, alle prese con le conseguenze delle vicende andate in onda nell'episodio conclusivo della parte precedente. Insieme a loro saranno presenti Riccardo Mandolini, Brando Pacitto, Isabella Ferrari e Claudia Pandolfi, mentre nel corso della stagione saranno introdotti i personaggi di Aurora, Pietro e Alessandro, interpretati rispettivamente da Anna Lou Castoldi, Antonio Orlando e Ludovico Succio.

Come dicevamo, in queste ultime puntate scopriremo quale sarà il futuro delle protagoniste, giunte ormai all'ultimo anno del liceo e dopo che tutti i loro conoscenti hanno scoperto la verità sulle attività delle due ragazze. Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla stagione finale, scritta dal collettivo GRAMS, già famoso per il suo lavoro in "Skam Italia", vi lasciamo con la nostra recensione di Baby 3, serie che ha raccontato lo scandalo della prostituzione minorile nei quartieri ricchi di Roma.