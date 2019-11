Baby, Netflix rinnova la serie originale italiana per una terza e ultima stagione

Pubblicando il breve teaser trailer che trovate in alto nella news, Netflix ha ufficialmente confermato la controversa e mai brillante Baby per una terza e ultima stagione attualmente in produzione, che stando alla tag line "svelerà ogni segreto" rimasto ancora aperto, portando a conclusione ogni storyline.

Sono partite le riprese dunque le riprese per la terza e ultima stagione di Baby, la serie originale italiana del colosso dello streaming prodotta da Fabula Pictures, che arriverà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo nel 2020. Baby torna su Netflix per l’atto conclusivo della storia: l’adolescenza dei protagonisti sta finendo, la maggiore età è alle porte e ogni personaggio è ora costretto a guardarsi allo specchio nella sua vera essenza.



Confermati i GRAMS alla sceneggiatura, il collettivo di scrittori composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Il gruppo ha dichiarato: "Siamo emozionati di annunciare la terza stagione di Baby, che sarà anche la finale - commenta il collettivo - È incredibile in quanti abbiate fatto questo viaggio con noi e i nostri personaggi. Vi siamo grati per aver amato questa serie, per averla seguita. Riteniamo che i personaggi abbiamo completato il loro percorso e che dopo tre stagioni la storia sia arrivata alla sua naturale conclusione. Siamo enormemente soddisfatti di essere arrivati fino a qua e siamo pronti al gran finale".



Le riprese dureranno 13 settimane in moltissime zone di Roma e dintorni. Nel cast torneranno ovviamente tutti i protagonisti della serie, tra cui Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica).