Baby Shark è sempre più virale: in arrivo una serie animata su Nickelodeon

Dopo aver superato i 2,8 miliardi di visualizzazioni su YouTube, Baby Shark è pronta ad approdare anche in televisione. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Nickelodeon sta sviluppando una serie animata basata sul tormentone.

Il network produrrà il progetto in partnership con la Pinkfong, la compagnia che ha creato il virale videoclip. Attualmente non sono stati rivelati i dettagli del progetto - d'altronde si tratta di uno show per bambini.

"Baby Shark ha catturato l'immaginazione di milioni di fan in tutto il mondo, quindi non è una sorpresa che sia entrata nella top 10 dei video più visti di sempre su YouTube," ha commentato Ramsey Naito, vicepresidente esecutivo di Nickelodeon Animation. "Al centro di ogni contenuto popolare c'è un personaggio fantastico, e noi abbiamo l'opportunità di esplorare ancora di più il mondo di Baby Shark e proseguire le grandi avventure di questa famiglia su Nickelodeon."

Il video in questione, che vi riportiamo in calce alla notizia, è stato pubblicato nel giugno del 2016 ma è diventato un vero e proprio tormentone più di due anni dopo: lo scorso gennaio Baby Shark ha debuttato al 32esimo posto nella classifica di Billboard. Attualmente Baby Shark è il nono più visto di sempre su YouTube davanti a Roar di Katy Perry.