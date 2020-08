Baby: la stagione finale si avvicina, ecco il nuovo trailer con la musica di Achille Lauro

Dopo il rinnovo di Netflix per la terza stagione, Baby è pronta a tornare per uno sconvolgente finale, ancora una volta incentrato sul caso di prostituzione dei Parioli. Stavolta a fare da cornice al trailer troviamo un brano inedito di Achille Lauro: "Maleducata"

Se inizialmente scorgiamo Chiara e Ludovica sullo sfondo di una Roma assolata, poco dopo vediamo alternarsi diverse sequenze della nuova stagione, messe in risalto dalla musica del noto cantante italiano. Una scelta che non mancherà di rallegrare i fan, in vista della conclusione: il video anticipa l'intervento delle forze dell'ordine e la presenza del processo avvenuto dopo lo scandalo.

Le sorprese musicali non finiscono qui, poiché nella colonna sonora comparirà anche il contributo di Levante, che ha composto il nuovo brano "Vertigine" in collaborazione con gli Altarboy. Ovviamente ritroveremo tutti i protagonisti che abbiamo imparato a conoscere: Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano) e tutti gli altri, a cui si aggiungeranno le new entry Anna Lou Castoldi (Aurora) e Antonio Orlando (Pietro).

La sceneggiatura è stata scritta ancora una volta di GRAMS, collettivo composto da Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti, Giacomo Marrariol e Antonio Le Fosse. Quest'ultimo esordirà anche alla regia. Vi ricordiamo che la serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 16 settembre 2020 e vi segnaliamo la recensione del finale di Baby 2.