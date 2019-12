Anche a Baby Yoda piace la canzone di The Witcher nel nuovo video mash up

Era ovviamente solo questione di tempo, prima che l'adorato Baby Yoda prendere il controllo totale del web e dei meme di questa stagione televisiva, e bisogna ammettere che ci è riuscito in pochissimo tempo, in appena otto settimane, periodo totale della messa in onda della prima stagione di Star Wars: The Mandalorian.

I fan hanno pensato a modi sempre più originali e divertenti di giocare con il personaggio introdotto nella serie di Jon Favreau, come ad esempio la sigla di Baby Yoda o anche il suo arrivo in Avengers: Endgame, e ultimo video mash up in ordine temporale è questo che vi mostriamo oggi, dedicato invece all'altra droga seriale di fine anno, The Witcher di Netflix.



In una scena dove Baby Yoda sta giocando con la strumentazione della Razor Crest del Mandaloriano, infatti, quando tocca il pulsante di accensione delle trasmissioni parte Toss a coin to your witcher, la canzone ormai simbolo della serie con Henry Cavill cantata dall'amico e bardo Ranuncolo (Joey Batey). La didascalia del video riporta solo: "Qualcuno doveva farlo". E lo hanno fatto.



Vi lasciamo alla recensione della prima stagione di The Witcher e anche alla recensione dell'ultimo episodio di Star Wars: The Mandalorian, conclusasi due giorni fa con il botto.