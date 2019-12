Baby Yoda ha fatto capolino anche nell'ultimo episodio di South Park

Nell'episodio di questa settimana, Basic Cable, Parker e Stone si sono concentrati su Disney+ e gli altri servizi di streaming, dopo aver già preso di mira la nuova piattaforma della Casa di Topolino in un altra puntata della stagione 23 di South Park . Questa volta, inoltre, ha fatto la sua comparsa anche il chiacchieratissimo Baby Yoda.

La storia di questa settimana, infatti, ha seguito le peripezie di Scott Malkinson, impegnato a vendere i diritti del proprio progetto, The Scott Malkinson Show. Il ragazzo si trova in conflitto con il padre, il quale lavora per una televisione via cavo ed è furioso perché gli affari vanno male a causa della grossa competizione rappresentata dai diversi servizi di streaming. Come se non bastasse, la ragazza che piace a Scott è completamente ossessionata da Baby Yoda e da The Mandalorian. L'amabile creatura ha fatto anche capolino nell'episodio, come potete vedere grazie all'immagine in calce alla notizia.



Alla fine, Scott riesce nel suo intento, e gli autori non si sono fatti sfuggire l'occasione per inserire una gag che richiama anche al recente acquisto dei diritti streaming di South Park, che l'HBO si è aggiudicata per 500 milioni di dollari, così come tutti gli altri accordi milionari di questi mesi. Compare infatti un avviso che invita a chiamare Trey Parker per sapere quali diritti per lo streaming sono disponibili. Il bello è che il numero funziona davvero e si viene accolti da un elenco di show che possono essere comprati a cifre ridicole.



La stagione 23 di South Park terminerà l'11 dicembre con il decimo episodio.